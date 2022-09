CleanBnB, Fabio Cannavale lascia il CdA

Lunedì 19 Settembre 2022, 08:00







(Teleborsa) - CleanBnB, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha ricevuto dal consigliere Fabio Cannavale le proprie dimissioni, con effetto immediato, da consigliere della società per ragioni personali.



Il CdA provvederà, in occasione della prima riunione utile, a nominare un nuovo consigliere, si legge in una nota.