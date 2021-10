CleanBnB, EnVent lima il prezzo obiettivo

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 20:00







(Teleborsa) - Gli esperti dell'Ufficio studi di EnVent hanno deciso di tagliare il target price su CleanBnB, l'azienda specializzata nella gestione degli affitti di breve durata, portandolo a 1,61 euro da 1,74 euro indicato in precedenza. Gli analisti hanno comunque confermato il proprio giudizio sul titolo a "outperform".



In Borsa, oggi, seduta vivace per CleanBnB, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,65%.