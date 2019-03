Classifica Financial Times, l'italiana Trevigiana Link Soluzioni tra le1000 aziende più dinamiche Ue

La società di consulenza creditizia Link Soluzioni, di Silea (Treviso), presieduta da Pierantonio Furian, è entrata nella classifica europea stilata dal quotidiano inglese Financial Times delle mille aziende più dinamiche nel quadriennio 2014-2017. L'analisi è stata condotta fra le imprese indipendenti aventi sede in Europa con un fatturato minimo di 100 mila euro nel 2014 e di almeno 1,5 milioni nel 2017, la cui crescita sia avvenuta solamente attraverso linee interne e dunque non a seguito di acquisizioni o processi di aggregazione. Nel caso di Link Soluzioni l'incremento dei ricavi registrato nel periodo è stato del 378% (55,76% medio annuo) a 1,73 milioni a fine 2017. Lo scorso anno Link Soluzioni ha gestito 300 pratiche di mutuo sui territori di tre province, erogando un importo complessivo per 35 milioni di euro negoziato con 14 istituti bancari. © RIPRODUZIONE RISERVATA