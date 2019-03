Class Editori annuncia aumento capitale. Titolo giù in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione diha approvato all'unanimità una proposta di, prevista dal piano industriale 2018-2021 e previsto dall'accordo di rimodulazionedell'indebitamento finanziario siglato con gli Istituti di Credito.L'aumento, che prevede l'emissione di 17.857.143 nuove azioni di categoria A riservate a Erre Creatyvity, a un, porterà il totale delle azioni di Class Editori a 161.525.876 e ladel capitale sociale post aumento di capitale.L'aumento di Capitale è volto ad assicurare alla Società parte delle risorse necessarie per far fronte agli investimenti previsti dal Piano Industriale e al finanziamento della crescita delle nuove attività in programma. Erre Creativity opera nel medesimo settore di Class, conattività sinergiche e strategiche per il Gruppo ed ha manifestato la volontà di effettuare tale aumento di capitale per cassa al fine di diventare azionista, determinando il rafforzamento finanziario e patrimoniale in aderenza all'accordo di rimodulazione dell'indebitamento finanziario con gli Istituti di Credito finanziatori del Gruppo.Dopo l'annuncio ila 0,236 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 0,2277 e successiva a quota 0,2193. Resistenza a 0,2437.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)