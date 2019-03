Clabo, utile netto a 0,2 milioni nel 2018

(Teleborsa) - Il Gruppo Clabo ha chiuso il 2018 con una valore della Produzione pari a Euro 53 milioni (Euro 44,8 milioni al 31 dicembre 2017) in crescita del 18,4%. Ricavi da Vendite Nette pari a Euro 44,4 milioni (Euro 41,1 milioni nel 2017) di cui il 68% realizzato all'estero.



Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) adjusted (al netto di costi per eventi non ricorrenti) si è attestato a 6,1 milioni e sale del 21,5% con rispetto all'anno precedente.



Il Risultato netto si porta a Euro 0,2 milioni (Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2017), dopo oneri non ricorrenti pari ad Euro 1,2 milioni, oneri finanziari netti e differenze su cambi pari a Euro 1,1 milioni ed imposte nette per Euro 0,1 milioni.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 23,9 milioni (Euro 19 milioni al 31 dicembre 2017 ed Euro 23,4 milioni al 30 giugno 2018). © RIPRODUZIONE RISERVATA