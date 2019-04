Clabo, ordini primo trimestre 2019: +37%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il primo trimestre del 2019 si chiude per il Gruppo Clabo con ordini in crescita del 37,2%, passando da Euro 12 milioni del primo trimestre 2018 a Euro 16,46 milioni nell'analogo periodo del 2019.che nei primi mesi del 2019 ha realizzato ordini per complessivi per 4,12 milioni. La società americana nel 2018 è entrata nel gruppo Clabo il 1° marzo.La capo gruppo Clabo nel primo trimestre ha registrato ordini per Euro 10,95 milioni rispetto ai Euro 10,36 milioni dei primi tre mesi 2018 (+5,7% a/a).Clabo, attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, parteciperà alla principale manifestazione fieristica nell'ambito della ristorazione per il mercato cinese, Hotelex 2019, che si terrà presso l'International Expo Center di Shanghai. La manifestazione fieristica, iniziata ieri, 1° aprile, si chiuderà il prossimo 4 aprile.