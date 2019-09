Clabo insieme a Sace Simest (Gruppo CDP) aumenta capitale di HK Clabo Pacific Holding

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Clabo prosegue nella sua espansione internazionale. La società italiana attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelateria, pasticceria, bar, caffetteria ed hotel, insieme aS.p.A., società che costituisce insieme ail polo dell'export edell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (), hanno eseguito, alla fine del passato mese di luglio un aumento del capitale della sub-holding di Hong Kong, Clabo Pacific Holding Ltd di 2 milioni di euro, rispettivamente sottoscritto per il 51% da Clabo Spa (pari a 1.020.000 euro) e per il 49% da SIMEST Spa, anche in qualità di gestore per conto del MISE del fondo di venture capital di cui allaL. 296/2006 (pari a 980.000 euro), in proporzione alle quote di capitale sottoscritte in sede di costituzione della sub-holding honkonghina nel 2017.. A sua volta Clabo Pacific Holding Ltd ha aumentato il capitale della controllata cinese Qingdao Clabo Easy Best Refrigerated Equipment Ltd allo scopo di supportare gli investimenti e gli impieghi di circolante richiesti dal progetto Starbucks, dallo sviluppo di nuovi prodotti per il mercato "bakery" ed in generale dal piano di espansione del business del Gruppo Clabo in Cina e sui mercati asiatici, nel rispetto delle linee strategiche espresse nel Piano Industriale 2018-2022 presentato agli investitori."L'aumento di capitale nella nostra controllata asiatica ci consentirà di dare ulteriore impulso allo sviluppo del nostro business in estremo oriente che richiede investimenti sia finanziari che in capitale umano", ha dichiarato il Presidente di Clabo S.p.A.,