Clabo, fondi Anthilia BIT III e PMI Italia sottoscrivono bond fino a 8 milioni

Ultimo aggiornamento: 19:10

(Teleborsa) - Il fondo Anthilia BIT III, gestito da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., e il fondo PMI Italia II, gestito da Finint Investments SGR S.p.A., hanno sottoscritto il prestito obbligazionarioemesso da Clabo, rispettivamente fino a Euro 5 milioni il primo e fino a Euro 3 milioni il secondo.Il prestito obbligazionario è di tipoed è costituito da n. 80 obbligazioni per un importo complessivo fino a Euro 8 milioni, prevede una durata di 6 anni e un. Il capitale sarà rimborsato in 8 ratesemestrali costanti a partire dal 1 gennaio 2022 con interessi corrisposti su base semestrale.L'si inserisce nella strategia di espansione della Società ed èin coerenza con la strategia di digitalizzazione dei processi produttivi del Gruppo nell'ambito del progetto "Clabo Fabbrica 4.0". Il Piano strategico prevede anche futuri investimenti commerciali finalizzati al consolidamento delle proprie quote di mercato e all'espansione in alcuni mercati esteri. I proventi derivanti dall'emissione obbligazionaria saranno altresì utilizzati per finanziare il generale fabbisogno di cassa, nonché a supporto degli investimenti già in fase di realizzazione presso gli stabilimenti produttivi di Jesi e Filadelfia, tra cui l'introduzione del gestionale SAP presso lo stabilimento di Filadelfia, entro il 2020.