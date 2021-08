Clabo, continua il rally dopo i dati positivi della controllata Howard McCray

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 18 Agosto 2021, 10:00







(Teleborsa) - Ottima performance per Clabo, che scambia in rialzo del 10,14% e si attesta a 3,26. Il titolo della società - quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel - continua il rally iniziato della giornata di ieri, quando aveva chiuso in rialzo del 21% a quota 2,96.



Le azioni di Clabo erano scattate ieri dopo che aveva comunicato i dati di bilancio del primo semestre della controllata statunitense Howard McCray. Il titolo - nella seduta odierna - è anche molto scambiato, con un controvalore di 1.001.170 euro alle 9.45. La capitalizzazione ha superato i 23 milioni di euro.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,353 e successiva a quota 3,633. Supporto a 3,073.