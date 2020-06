Clabo annuncia nuovi target al 2022

(Teleborsa) - Clabo stima di raggiungere nel 2022 ricavi pari a 51,6 milioni, un Ebitda di 7,4 milioni ed una posizione finanziaria netta di 22,1 milioni. E' quanto previsto nel nuovo piano industriale 2020-2022 annunciato dalla società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel.



Grazie anche alla riduzione dei compensi dell'organo amministrativo (passati da 800 mila a 500 mila), sono stimati, a regime, risparmi alla voce servizi per circa 2 milioni di euro.



Clabo fa sapere inoltre che sono state richieste nuove linee di credito per complessivi 16 milioni di euro, previsto il rimborso anticipato

del bond "Clabo S.p.A. – 5,25% 2019 – 2025" per 8 milioni e la moratoria di circa il 95% delle rate capitale dei finanziamenti a medio lungo termine. © RIPRODUZIONE RISERVATA