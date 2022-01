Clabo, Abele Corso è il nuovo direttore generale

(Teleborsa) - Clabo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha comunicato che dal 10 gennaio 2022 Abele Corso è il nuovo direttore generale. Corso prende il posto di Sandro Rella, direttore generale di Clabo fino al 31 dicembre 2021 e che ha rassegnato le sue dimissioni con efficacia dal 15 gennaio 2022 per intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Il nuovo DG, dopo una breve esperienza alla Tubimar del gruppo Arvedi, ha lavorato per un lungo periodo nelle imprese della famiglia Bocchini, azionista di controllo di Clabo. Il manager ha dato il proprio contributo alla costituzione di Clabo e alla sua successiva quotazione in borsa nel marzo 2015, sempre nel ruolo di direttore generale. Rientra in azienda dopo 4 anni in ISA, prima come direttore della divisione arredamento e poi come direttore delle operations di gruppo.

"Sono davvero contento di questo ritorno di Abele nel nostro gruppo - ha commentato il presidente e amministratore delegato Pierluigi Bocchini - Sotto la sua guida operativa, Clabo è cresciuta sia a livello dimensionale che manageriale, fino alla IPO del 2015. L'ulteriore esperienza acquisita negli ultimi 4 anni non può che aver ancora migliorato le sue già brillanti ed indiscusse capacità e competenze gestionali. Formulo ad Abele i miei migliori auguri di buon lavoro".