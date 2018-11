Porto di Civitavecchia e di Fiumicino: 195 miliondi di finanziamenti dalla Bei

Investimenti in arrivo per l'ampliamento del porto di Civitavecchia e per la costruzione di un nuovo porto commerciale a Fiumicino. I finanziamenti di 195 milioni di euro sono stati approvati dalla Bei (Banca europea per gli investimenti).



La prima tranche di 50 milioni è stata firmata questa mattina dal vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, e dal presidente dell'Autoritá di sistema portuale Francesco Maria di Majo.



Il nuovo porto di Fiumicino sarà destinato ai traghetti passeggeri e merci, alle navi da crociera e all'attività di pesca. Invece, nel porto di Civitavecchia, le opere riguarderanno il prolungamento della diga, lo sviluppo di un nuovo bacino e di un piazzale parcheggio di 15 ettari e una strada di accesso al lato nord. © RIPRODUZIONE RISERVATA