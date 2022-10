Civitanavi Systems rileva quota 12,7% da socio russo PNPPK

Lunedì 10 Ottobre 2022, 20:45







(Teleborsa) - Civitanavi Systems Ltd, azionista di maggioranza di Civitanavi Systems, ha acquistato in data 7 ottobre 2022 l'intera partecipazione nel proprio capitale sociale, pari al 12,7%, detenuta da PJSC Perm Scientific-Industrial Instrument Making Company (PNPPK) con sede in Perm, Russia.



PNPPK è stato uno degli azionisti fondatori della società e ha effettuato l'investimento iniziale nel 2012.



La transazione - spiega una nota - ha reso i due co-fondatori, Andrea Pizzarulli e Mike Perlmutter, e l'investitore fondatore Thomas Jung (e la sua Jung Technology Holding), come unici azionisti di Civitanavi Systems Ltd.