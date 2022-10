Civitanavi Systems, ricavi 9 mesi in crescita del 20%

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, ha riportatodi euro, inrispetto ai 16,5 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2021. I ricavi operativi, al netto della variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati, sono aumentati del 31%."Sono orgoglioso di presentare un altro trimestre di risultati positivi e in costante crescita. Restiamo concentrati sul raggiungimento degliobiettivi e sull'esecuzione della nostra strategia e nonostante il complesso contesto macroeconomico, abbiamo compiuto importanti progressi sulle principali linee di business", ha commentato, Amministratore delegato di Civitanavi Systems, facendo cenno al buon andamento del segmento Aerospazio e Difesa ed alle partnership avviate nel corso del trimestre."Continueremo con l'impegno che ci contraddistingue - ha concluso l'Ad - a valutare opportunità di sviluppo di nuovi progetti con i principali operatori del settore guardando soprattutto alle soluzioni di mobilità innovativa e ai mercati in espansione, per ulteriormente consolidare la nostra traiettoria di crescita".Al 30 Settembre 2022, il Booking di Civitanavi era pari a 28,9 milioni di euro con un book to bill pari a 1,46.di euro, superando quanto consuntivato nei 12 mesi dell'esercizio precedente, confermando il trend di crescita della società.