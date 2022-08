Civitanavi Systems, accordo con Ierom per rafforzare offerta nella mobilità aerea urbana

Lunedì 29 Agosto 2022, 09:30







(Teleborsa) - Civitanavi Systems ha firmato un accordo con Ierom, società specializzata nella mobilità aerea urbana con sede a Londra.



Recentemente, l'azienda ha siglato un contratto di consulenza con il professor Barry Evans dell'Università del Surrey, con l'obiettivo di migliorare la connettività dei suoi sistemi anticollisione proprietari aggiungendo una connessione satellitare alla connettività 4G/5G sfruttando i terminali sviluppati da industrie specializzate come Atmosphere, TTP, Skytrack, BSN connessi ai sistemi satellitari LEO e GEO di Iridium ed Inmarsat.



Lo scopo dell'accordo siglato è di esplorare la possibilità di integrare i sistemi anticollisione di Ierom nei sistemi di navigazione più avanzati di Civitanavi Systems per offrire un più ampio spettro di servizi nei settori nazionali e internazionali dell'industria aerospaziale e della difesa, come l'avionica, la mobilità aerea urbana, i veicoli spaziali e l'esplorazione idrografica e geologica.