Civitanavi, Intermonte conferma giudizio dopo solido 1° semestre

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato ailsu Civitanavi Systems, gruppo quotato su su Euronext Milan attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio, navale e industriale, riaffermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi totali pari a 13,6 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto allo stesso periodo nel 2021, e un risultato netto pari a 2 milioni di euro, in aumento del 128%."Civitanavi Systems ha riportatonel primo semestre del 2022, soprattutto in termini di(6 milioni di euro guidati dalla riduzione del capitale circolante) e(29% di margine EBITDA vs. 18% nel primo semestre del 2021)", hanno scritto gli analisti.Tra gli elementi di spicco emersi dalla call con gli analisti, viene sottolineato che il management ha confermato l'di 35-39 milioni di euro (indicando la fascia bassa del range di guidance) e undi almeno il 31% (che appare prudente dopo il 29% registrato nel primo trimestre, tenendo conto dei maggiori volumi del secondo trimestre).Per quanto riguarda la partnership con Honeywell, i vertici hanno affermato che si tratta di un accordo commerciale senza alcuna licenza, ma che le aziende sono inad altri prodotti per il mercato civile.