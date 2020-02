© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Individuare soluzioniper leQuesta la sfida che dovranno affrontare i giovani studenti universitari appassionati di nuove tecnologie che parteciperanno al'hackathon lanciato da, in collaborazione con, dedicato ai temi delL'iniziativa, che si svolgerà il, è stata presentata dalle aziende promotrici durante la prima edizione di, presso. L'hackathon e' rivolto agli studenti iscritti agli atenei che fanno parte del- I giovani talenti selezionati, divisi in piccoli team e coadiuvati da esperti di, avranno l'opportunità di sviluppare soluzioni, strategie e prodotti in grado di rispondere, in modoalle sfide del futuro. L'obiettivo è individuare soluzioni per migliorare significativamente la qualità della vita nelle città, in termini dimaggiore, piùe diversi altri servizi.