Città metropolitana Bologna, intesa con RFI per linee guida 30 nuovi "hub intermodali"

Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, e ha l'obiettivo di individuare criteri omogenei per redigere entro fine anno i. Temi previsti appunto nele ora più che mai centrali nelle politiche di rilancio superata la fase di emergenza COVID-19.I 30 Centri di Mobilità,: integrazione modale, valorizzazione del ruolo del treno e riqualificazione del contesto urbano che ospita le stazioni., garantendo intermodalità e multi modalità, adeguati spazi di sosta per i diversi mezzi (velostazioni, velopark, parcheggi scambiatori), prioritariamente per i veicoli pubblici e condivisi.Centri che permetteranno di, quali mobility on demand, sharing (car-scooter-bike-monopattini), smart parking, pick point per l'e-commerce, e. Con l'ambizioso obiettivo die divenire luoghi identitari attivatori della qualità e della vitalità della città. La definizione di apparati e arredi dovrà garantirefacilmente fruibili e inclusivi, dove collocare zone di attesa piacevoli e protette, sistemi di informazione interattivi,