Citrix Systems scivola al Nasdaq dopo mossa Elliott e Vista

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Citrix Systems, che esibisce una perdita secca del 3,71% sui valori precedenti, dopo che Elliott e Vista hanno messo sul piatto 16,5 miliardi di dollari (debito incluso) pari a 104 dollari per azione per l'acquisto della società della Florida (specializzata in software di virtualizzazione e tecnologie cloud).

Lo scenario su base settimanale di Citrix Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

La tendenza di breve di Citrix Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 101,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 102,4.

(Foto: © Daniel Kaesler | 123RF)