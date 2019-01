Citigroup, vira in attivo nell'ultimo trimestre 2018. Disattese le previsioni sui ricavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il primo degli istituti bancari statunitensi a pubblicare, però, le. Questi,nel periodo compreso, con unCome si apprende in una nota della banca d'oltreoceano, l'ultimo trimestre del 2018 è stato chiuso con un utile netto di 4,313 miliardi di dollari, 1,64 dollari per azione, a fronte del passivo di 18,893 miliardi, - 7,38 dollari per azione, registrato l'anno precedente nello stesso intervallo di tempo. Le previsioni avevano preso in considerazione un utile da 1,55 dollari ad azione, inserito all'interno di un giro d'affari di 17,6 miliardi. Per il 2018, l'utile netto è stato di 18,045 miliardi di dollari, contro il passivo da 6,627 miliardi del 2017, con ricavi calcolati per 72,854 miliardi.. L'indice dei ricavi dell'area consumer banking globale, invece, ha subito una leggera contrazione: da 8,45 a 8,44 miliardi, deludendo così le aspettative degli analisti, convinti di un rialzo fino a 8,64 miliardi. Inoltre, sul fronte dei clienti istituzionali, la società ha segnato una flessione dell'1% del giro d'affari, attestatosi a 8,21 miliardi, contro le stime che lo avevano dato in crescita fino ad 8,48 miliardi, anche in funzione del calo delle attività a reddito fisso. D'altro canto, l'equity ha segnato un aumento del 18%, e i ricavi complessivi dell'area banking sono cresciuti del 3%.In rosso il titolo a Wall Street sulla delusione delle aspettative degli analisti in merito alle attività di consumer banking e clienti istituzionali.