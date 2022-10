Citigroup, profitti in calo nel Q3. Salgono accantonamenti

(Teleborsa) - Citigroup, una delle più grandi banche degli Stati Uniti, ha registrato unper il terzo trimestre 2022 di 3,5 miliardi di dollari, o 1,63 dollari per azione diluita, su undi 18,5 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 4,6 miliardi di dollari, o 2,15 dollari per azione diluita, su un fatturato di 17,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2021. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspetta un utile per azione di 1,42 dollari su ricavi per 18,25 miliardi di dollari.I risultati del terzo trimestre includono gli impatti relativi alla dismissione diper circa 520 milioni di dollari di utili prima delle tasse (circa 256 milioni di dollari al netto delle imposte), principalmente trainati da un guadagno sulla vendita del business dei consumatori nelle. Escludendo questi impatti relativi alla dismissione, l'utile per azione è stato di 1,50 dollari.L'è stato determinato dall'impatto dei tassi di interesse più elevati tra le aziende e dalla forte crescita dei prestiti nel Personal Banking and Wealth Management (PBWM). Ciò è stato più che compensato dache riflettono i cali di Investment Banking e Markets in Institutional Clients Group (ICG) e ricavi da prodotti di investimento in Global Wealth Management in PBWM.Citigroup ha aumentato glidi 370 milioni di dollari durante il trimestre, rispetto a un rilascio di oltre 1 miliardo di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso."Treasury and Trade Solutions ha registrato ricavi in ??aumento del 40% anno su anno, con una crescita in tutti i segmenti, e Securities Services è aumentato del 15% - ha commentato la CEO Jane Frase - Nel, abbiamo eguagliato la performance dell'anno scorso grazie alla nostra forza nel, mentreè stato inferiore rispetto allo scorso anno.è stata l'attività più sfavorevolmente colpita dal contesto macroeconomico, con flussi di operazioni ridotti e una minore propensione alle fusioni e acquisizioni. Sebbene il contesto per la gestione patrimoniale fosse difficile, i nostri ricavi sono aumentati al di fuori dell'Asia. Il Personal Banking statunitense ha ulteriormente consolidato la sua traiettoria di crescita".