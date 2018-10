Citigroup batte le attese. Titolo in rialzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove al rialzo Citigroup, che passa di mano in progresso dello 0,69%.La banca ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 4,6 miliardi di dollari, in progresso del 12% rispetto ai 4,1 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'EPS è stato di 1,73 dollari oltre attese per 1,68 dollari per azione.I ricavi si sono attestati a 18,39 miliardi in linea con un anno fa.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P 100, ad evidenza del fatto che il movimento del colosso bancario subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico di Citigroup mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 67,98 dollari USA, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 70,48. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,1.