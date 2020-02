Cisco Systems delude sull'outlook. Conti sopra attese

(Teleborsa) - Crolla al Nasdaq Cisco Systems che cede oltre il 2% dopo aver annunciato previsioni un po' deludenti. I risultati del 2° trimestre fiscale in realtà sono stati positivi ed hanno evidenziato un EPS adjusted di 77 cent, appena sopra i 76 cent attesi dal mercato e ricavi in calo del 4% a 12 miliardi di dollari, appena sopra gli 11,97 miliardi del consensus.



La compagnia tech statunitense però sconta previsioni deludenti per il trimestre in corso, avendo indicato una crescita dei ricavi fra l'1,5% ed il 3,5%, inferiore alle stime medie degli analisti.



