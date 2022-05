Cisco Systems crolla penalizzata dai conti

(Teleborsa) - Pressione su Cisco Systems, che perde terreno, mostrando una discesa del 13,36% dopo aver deluso il mercato con i conti trimestrali sulla scia dei lockdown Covid in Cina e della guerra in Ucraina.

"Abbiamo continuato a vedere una solida domanda per le nostre tecnologie e la nostra trasformazione aziendale sta procedendo bene - ha affermato Chuck Robbins, presidente e CEO di Cisco - Sebbene i lockdown Covid in Cina e la guerra in Ucraina abbiano avuto un impatto sulle nostre entrate nel trimestre, i driver fondamentali della nostra attività sono forti e rimaniamo fiduciosi a lungo termine".

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cisco, che fa peggio del mercato di riferimento.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 40,86 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 43,43. Il peggioramento dell'azienda produttrice di apparati di networking è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 39,83.