Cisco e Snam firmano accordo per tecnologie IoT e formazione digitale

(Teleborsa) - La big tecnologica statunitensevolto a sviluppare iniziative congiunte di ricerca, sviluppo e innovazione(Internet of Things) e per la. L'accordo è stato siglato dall'Amministratore Delegato di Snam, da, CEO di Cisco e da, Amministratore Delegato di Cisco Italia, alla presenza di, Executive Vice President Digital Transformation & Technology di Snam.Le aziende collaboreranno per creare nuove generazioni di soluzioni tecnologiche die per facilitareda parte di lavoratori e studenti, al fine di prepararli al meglio alle professioni "digitali" del futuro.Per quanto riguarda il primo dei due ambiti, Cisco e Snam valuteranno potenziali cooperazioni super ottimizzare il, su tecnologie d'avanguardia die su nuovivolti a rendere leenergetiche p, generando anche impatti positivi per i territori e le comunità, abilitando nuovi possibili servizi legati all'economia circolare, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza. Nel campo della formazione, le società promuoverannoe generali rivolti sia al mondo dei professionisti sia alle scuole, con particolare attenzione a temi quali data science, intelligenza artificiale e robotica."Questo accordo è un'ulteriore tappa del percorso di trasformazione digitale in atto in Snam", commenta l'Amministratore Delegato, aggiungendo "il nostro obiettivo è cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per guidare la transizione energetica, rendendo la nostra rete sempre più intelligente, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di Internet delle cose, machine learning e l'impiego di droni, satelliti e sensori per ottimizzare il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture"."L'innovazione - ha ricordato - è una delle direttrici del, nel qualeper gettare le basi dell'azienda energetica del futuro, più digitale, sostenibile e vicina ai territori".