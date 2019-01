Circle si aggiudica commessa da 660 milioni con ADS Insight e ISL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Circle, società a capo dell'omonimo Gruppo, affiancherà la Commissione Europea (DG MOVE) e il Coordinatore delle Autostrade del Mare nello sviluppo del piano per le Autostrade del Mare "MoS Implementation Plan 2019-2022".Più in particolare,- Institute of Shipping Economics and Logistics (Bremen), si è aggiudicata unper supportare la DG MOVE attraverso uno studio mirato a, oltre che attraverso l'organizzazione, gestione e follow up dei Forum MoS, di seminari, gruppi di lavoro, meeting e altre attività di comunicazione inclusive dell'utilizzo del portale di riferimento onthemosway.eu.