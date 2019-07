Circle S.p.A., proroga closing da 30 giugno a 30 settembre

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arriva prorogadi Circle S.p.A da 30 giugno 2019 entro prossimo 30 settembre. Circle S.p.A. è società a capo dell'omonimo Gruppo specializzata nell'analisi e lo sviluppo di soluzioni di automazione e digitalizzazione dei settori portuali e della logistica intermodale,, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con riferimento all'acquisizione fino al 100% del apitale sociale diannunciata il 19 marzo 2019.Fondata nel 1992,; annovera tra i principali clienti varie agenzie e multimodal transport operator, fra cui l'agenzia di uno dei tre più importanti armatori a livello internazionaleAttraverso tale operazione, che riveste un significativo valore strategico, Circle potrà integrare la sua offerta per ladedicata allacon il know how e le competenze verticali di 2BM nello sviluppo di soluzioni specializzate per agenzie marittime e nei servizi a supporto di compagnie armatoriali, fortemente complementari rispetto alla soluzione proprietaria di Circle Milos. Con un valore della produzione 2018 di 166 mila euro,, un EBITDA di 40 mila euro e con una Posizione Finanziaria Netta cash positive per circa 11.000 euro.Dopo il closing,diventerà, con il controvalore dell'acquisizione per il 100% del capitale sociale della società target era già stato fissato in. Prevista successivamente una "success fee", in funzione della crescita dell'nel periodo 2019-2021.CIRCLE: prorogato entro il 30 settembre 2019 il closing per l'acquisizione fino al 100% di 2BM. Si segnala che l