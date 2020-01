Circle-Maps, soluzione integrata di digitalizzazione e intelligenza artificiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le due PMI innovative Circle e MAPS annunciano un'Alliance indirizzata adella catena logistica multimodale.L'accordo tra le due società - spiega una nota congiunta - rappresenta uno step cruciale per un settore - quello della logistica intermodale - che necessita di un'evoluzione tecnologica rilevante, legata alla progressiva digitalizzazione dei sistemi di trasporto e di tracking.una roadmap articolata che inizierà con la creazione di un sistema di supporto per una gestione ottimizzata della catena logistica multimodale, basata su parametri economici. Le sinergie della partnership sono identificabiliprincipalmente in Multimodal Transport Operators (MTOs), Freight Forwarders e Operatori della Logistica che necessitano di un migliore sistema di selezione, con l'obiettivo di aumentare efficienza, risparmio e performance., che è il risultato di una lunga esperienza nel campo della Real Time Data Analysis, dell'Operational Intelligence e nella costante evoluzione nel campo del Decision Support Systems.che racchiude gli sviluppi legati alle evoluzioni in ottica IoT, Custom Management e Big Data Management.