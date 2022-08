Circle Group, si aggiudica commessa per innovazione procedure doganali

Lunedì 8 Agosto 2022, 09:30







(Teleborsa) - CIRCLE Group specializzato nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale, annuncia che affiancherà un'azienda globale del trasporto e della logistica nel percorso di attivazione di procedure doganali innovative (fra cui Fast Corridor ferroviari).



"Siamo molto soddisfatti di questa nuova importante commessa, il cui valore supera i 140.000 euro distribuiti su cinque anni", commenta il Presidente e Ceo di CIRCLE Group, Luca Abatello, spiegando "grazie alle 26 procedure attivate ad oggi (fra cui i Fast Corridor), l'industria dei trasporti multimodali riconosce a CIRCLE una specifica expertise in questo ambito e la capacità di intercettare prima degli altri i megatrend di settore legati alle nuove tecnologie a supporto della digitalizzazione e le potenzialità di questa fase decisiva per il settore della logistica intermodale".



Un altro passo in avanti completato, dunque, nella prospettiva della roadmap 2024 Connect 4 Agile Growth che ha definito le coordinate strategiche del piano di sviluppo di CIRCLE Group.