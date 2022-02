Circle, controllata si aggiudica commessa da 175.000 euro

Lunedì 21 Febbraio 2022, 09:15







(Teleborsa) - Circle, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che la controllata Magellan Circle si è aggiudicata una commessa da 175.000 euro grazie alla partecipazione al Consorzio internazionale ReNEW per la transizione energetica del trasporto sulle vie navigabili interne.



Destinatario di un budget complessivo di quasi 9 milioni di euro, questo progetto per Magellan Circle ha un valore appunto di 175.000 euro e vale alla società l'inclusione all'interno di un gruppo multidisciplinare composta da 24 partner provenienti da 11 diversi paesi dell'Unione europea di alto profilo esperti di navigazione interna e Sistemi di Trasporto Intelligente. "Si tratta di un grande successo del nostro team che porterà innovazione e nuove soluzioni lungo il fiume Douro che potranno poi essere sfruttate in altri contesti in Europa", ha commentato Ana Paula Mesquita, Managing Director di Magellan Circle.