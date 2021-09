Circle, commessa per organizzazione eventi per la Commissione UE in Portogallo

1 Minuto di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 09:45







(Teleborsa) - Circle - società quotata su AIM Italia e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale - si è aggiudicata con la controllata Magellan Circle il Bando di Gara per l'organizzazione e gestione di eventi per la Rappresentanza della Commissione Europea in Portogallo. Il contratto dura 12 mesi e può essere esteso fino a un numero massimo di tre rinnovi per una durata non superiore ai 48 mesi.



"Siamo estremamente lieti di annunciare questo traguardo - ha affermato Alexio Picco, Managing Director di Circle Group e presidente di Magellan Circle - è un segno tangibile della bontà del percorso intrapreso con la joint venture con Magellan Circle e con la sempre più proficua integrazione delle competenze dei nostri team in Italia e in Portogallo".



Bene Circle, con un rialzo dell'1,55% e prezzi allineati a 3,92. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,987 e successiva a 4,107. Supporto a 3,867.