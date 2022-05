Circle, azionista Alessandra Venturini supera soglia del 5%

Mercoledì 18 Maggio 2022, 07:45







(Teleborsa) - Circle, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che l'azionista Alessandra Venturini ha superato la soglia del 5% di partecipazione al capitale sociale. In particolare, Venturini possiede 201.960 azioni ordinarie di Circle, pari al 5,01% del capitale sociale.



I maggiori azionisti della società genovese risultano ora Innotech (53,99%), Alessandra Venturini (5,01%), Alcalela (3,02%). Lo 0,33% è in azione proprie, mentre il mercato è al 37,65%.