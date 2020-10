CIR, terzo trimestre in miglioramento, Outlook positivo

(Teleborsa) - Terzo trimestre 2020 in miglioramento per CIR, periodo in cui "è stata registrata una ripresa in tutte le attività" con ricavi consolidati in crescita dello 0,7% rispetto al fatturato del corrispondente periodo del 2019. EBITDA ed EBIT in progressione e un risultato netto pari a 10,0 milioni, superiore a quello del terzo trimestre 2019.

Quanto ai risultati dei primi nove mesi, sono stati "fortemente penalizzati" dal primo semestre, periodo nel corso del quale "tutte le attività hanno pesantemente risentito delle circostanze createsi a causa della pandemia e delle misure particolarmente restrittive adottate", spiega il Gruppo CIR.

I ricavi consolidati sono ammontati a 1.329,4 milioni, in calo del 13% rispetto al 2019. Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è pari a 174,2 milioni ed è inferiore del 13,7% rispetto al dato dei primi nove mesi del 2019 (201,8 milioni).

Il risultato operativo (EBIT) consolidato è stato pari a 12,9 milioni rispetto a 66 milioni nel corrispondente periodo del 2019, riflettendo la flessione dell'EBITDA e l'incremento degli ammortamenti dovuto al consolidamento dell'attività di KOS in Germania, acquisita a fine 2019.

Il risultato netto è negativo per 20,2 milioni rispetto a un utile di 5,4 milioni nel corrispondente periodo del 2019. Rispetto al primo semestre, la perdita si è significativamente ridotta.

La Posizione finanziaria netta della capogruppo positiva per 384 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2019 (295,7 milioni).

Outlook. "Sulla base delle considerazioni svolte sulle partecipate del gruppo, in assenza di discontinuità dell'attività o eventi straordinari allo stato non prevedibili" CIR prevede un "EBIT consolidato positivo e un risultato netto significativamente positivo grazie alla gestione straordinaria (in particolare, all'operazione di cessione di Medipass)".

