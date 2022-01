CIR, Pietro La Placa nominato segretario del CdA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di CIR ha nominato Pietro La Placa nuovo Segretario del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni di Massimo Segre.

Pietro La Placa è entrato in CIR a settembre 2021 assumendo il ruolo di General Counsel.

Assistendo primarie società italiane ed estere (in un'ampia gamma di settore, tra cui IT e TMT, aerospaziale e difesa, infrastrutture, healthcare & life sciences), si è occupato prevalentemente di corporate governance, fusioni e acquisizioni, joint ventures, operazioni di private equity, venture capital e altre operazioni straordinarie, operazioni di riorganizzazione societaria, redazione e negoziazione di contratti commerciali nel settore IT e TMT, ristrutturazioni e crisi di impresa, contenzioso societario e commerciale, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale.