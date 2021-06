CIR, ok da Consob a prospetto per OPA parziale

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - CIR ha ottenuto dalla Consob l'approvazione del documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale promossa da CIR ed avente ad oggetto massime n. 156.862.745 azioni della stessa CIR.



Il periodo di adesione, in accordo con Borsa Italiana, avrà inizio il 21 giugno e terminerà il 29 giugno estremi inclusi (salvo proroghe).



La data di pagamento del corrispettivo, pari a 0,51 euro per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta, è il 6 agosto 2021.