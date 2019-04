CIR, nel primo trimestre utile netto a 4,5 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I ricavi del Gruppo CIR nel primo trimestre 2019 sono ammontati a 675,8 milioni, in leggero decremento (-2,8%) rispetto al corrispondente periodo del 2018 (695,2 milioni), "a causa degli andamenti sfavorevoli del mercato automobilistico mondiale e del mercato editoriale italiano", in cui operano due delle tre controllate, Sogefi e GEDI rispettivamente.Il(Ebitda) consolidato è ammontato a 78,5 milioni (di cui 15,2 milioni dovuti all'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16) rispetto a 80,4 milioni nei primi tre mesi dello scorso esercizio.Il(Ebit) consolidato è pari 24,8 milioni e si confronta con i 41,6 milioni nel primo trimestre 2018.L'si è attestato a 4,5 milioni rispetto a 9,5 milioni nel primo trimestre del 2018.L'consolidato al 31 marzo 2019, esclusi i debiti finanziari per diritti d'uso introdotti dal principio contabile IFRS 16, ammontava a 315,9 milioni rispetto a 297,1 milioni al 31 dicembre 2018.Ladella capogruppo (incluse le controllate non industriali) al 31 marzo 2019 era positiva per 326,2 milioni (325,5 milioni a fine 2018).Il"sarà perfezionato entro la fine dell'anno e semplificherà la struttura societaria del Gruppo". Lo ha spiegato l', nel corso dell'assemblea degli azionisti. L'operazione, "è finalizzata ad accorciare la catena di controllo rispetto alle società operative e creare una società con un flottante superiore e quindi una maggiore facilità di negoziazione delle azioni e appetibilità delle stesse. Il profilo reddituale e patrimoniale della società risultante dall'operazione rifletterà sostanzialmente quello di CIR e la nuova società, che si chiamerà CIR, continuerà il percorso di consolidamento e sviluppo delle tre controllate Kos, Sogefi e Gedi".