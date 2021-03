12 Marzo 2021

(Teleborsa) - CIR, holding della famiglia De Benedetti quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con ricavi in calo dell'8,3% a 1.834,8 milioni di euro e un EBITDA di 227 milioni, rispetto ai 274,8 milioni del 2019. L'utile netto si è attestato a 16,3 milioni di euro.

La società ha registrato una riduzione dell'indebitamento netto consolidato ante IFRS 16 a 100 milioni di euro (227,6 milioni nel 2019) grazie alle operazioni straordinarie realizzate nell'anno e una posizione finanziaria netta della capogruppo positiva per 391,7 milioni di euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2019 (296,2 milioni).

Nel 2020, i ricavi della controllata KOS sono ammontati a 631,6 milioni di euro, in crescita del 17,4% rispetto al 2019, grazie in particolare

all'acquisizione a fine 2019 di Charleston, che opera in Germania nel settore delle RSA. Sogefi ha invece registrato ricavi in flessione del 17,8% a cambi correnti, nonostante una performance migliore di quella del mercato in Europa, in NAFTA e in Cina. Nell'aprile 2020, CIR ha perfezionato la cessione della propria partecipazione di controllo in GEDI, di cui attualmente detiene il 5%.

Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti di non distribuire dividendi. Per quanto concerne KOS, CIR prevede che, grazie all'effetto dei piani vaccinali, possa ritornare ai livelli di attività pre-Covid nel corso del 2022, mentre Sogefi dovrebbe tornare a un risultato positivo sull'intero esercizio 2021.