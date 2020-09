CIR, controllata KOS vende Medipass a DWS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilannuncia che la controllataper la vendita del, società indirettamente e interamente controllata dache gestisce il fondo Pan-European Infrastructure III. Mediapass è fra i leader nella fornitura di servizi per cure oncologiche e nella diagnostica avanzata per immagini in Italia e nel Regno Unito.Prima dell'esecuzione della cessione, KOS(Clearmedi Healthcare Private LTD, Clearview Healthcare Private LTD).L'concordato è pari ae l'è stimabile in circa, al netto dell'esborso sostenuto da KOS per l'acquisto delle attività in India; il corrispettivo che verrà riconosciuto al closing da DWS a KOS sarà soggetto ad aggiustamenti, legati anche alla situazione finanziaria effettiva di Medipass alla data del 30 settembre.Il perfezionamento dell'operazione è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità e di taluni waiver di terzi, ivi incluso in relazione ai contratti di finanziamento di KOS. In ragione della tempistica dei procedimenti autorizzativi, si prevede che l'operazione possa essereL'operazione comporteràe una riduzione dell'indebitamento di circa 160 milioni, rispetto ad un indebitamento netto (ante IFRS 16) al 30 giugno 2020 pari a 356,2 milioni.