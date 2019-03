CIR chiude esercizio 2018 in utile per 12,9 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si confronta con una perdita di 5,9 milioni a fine 2017. Anche questo esercizio sconta oneri relativi alla controllataper la definizione di un contenzioso fiscale risalente al 1991, che aveva già impattato l'utile 2017. Senza considerare tali partite, il risultato netto ammonterebbe a 33,7 milioni.Il gruppo, che opera nella sanità con, nella componentistica auto cone nell'editoria con GEDI Gruppo Editoriale, ha riportatoconsolidati pari arispetto all'esercizio precedente e del 5,2% a parità di cambi. Tutte le partecipate strategiche hanno riportato incrementi di fatturato: +11,1% per KOS, +5,3% per GEDI, grazie all'integrazione del gruppo ITEDI, +3,2% a tassi di cambio costanti per SOGEFI (-1,5% a cambi correnti).L'EBITDA consolidato è stato pari a 306 milioni, in riduzione del 7,5% rispetto ai 330,9 milioni del 2017 a causa dell'effetot cambi che ha condizionato Sogefi e degli oneri di ristrutturazione che hanno penalizzato GEDI. Parallelamente, il risultato operativo (EBIT) consolidato è stato pari a 101,7 milioni, in diminuzione rispetto ai 154,2 milioni del 2017.L'netto consolidato al 31 dicembre 2018 ammontava ai, in aumento di € 24,6 milioni rispetto a 272,5 milioni al 31 dicembre 2017