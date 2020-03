© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unacon un conseguente, se la situazione si normalizza a breve, che leSono i numeri che emergono dall'(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), in collaborazione con PwC- Deals sulLo studio evidenzia che. In dettaglio, l, di cui: si tratta della metà del valore registrato nel 2018 attestatosi a 3.415 milioni di euro, rimanendo comunque il, rispetto alle 359 dell'anno precedente. Guardando ai comparti, il 2019 vede unaper ammontare, -17% con 270 milioni di euro investiti, mentre il numero di operazioni è rimasto pressoché stabile pari a 168 (172 nel 2018);con 48 operazioni, mentre; sale il numero delle operazioni di buy out (+13%) a 123, mentre rimane in linea l'ammontare, pari a 5.096 milioni di euro (-3%).", ha commentato il presidentein riferimento alla"Tutti i nostri operatori sono impegnati nel garantire risorse alle imprese in modo da garantire che il sistema produttivo non venga danneggiato in modo irreversibile. Riteniamo, infatti, che, ha aggiunto Cipolletta.Secondo il presidente Aifi, la. Nel caso attuale, invece, la crisi è inversa perché è iniziata nel sottobosco delle attività produttive per poi propagarsi al sistema finanziario. La caduta del Pil attuale sarà più forte rispetto a quella del 2009 ma - conclude Cipolletta - ci attendiamo un rimbalzo già in estate se la situazione dovrebbe normalizzarsi".