Cipe, via libera all'aggiornamento del programma investimenti Rfi-MIT

(Teleborsa) - È arrivato dal Cipe il. L'ok, chiarisce il ministero in una nota, è importante perché segna un cambio di passo nella velocità di aggiornamento dei documenti, ma soprattutto perché prevede laLe nuove risorse andranno in particolare al: tra i primi obiettivi c'è l'accelerare dell'installazione di, così da rendere il sistema ferroviario italiano tra i più avanzati al mondo con un investimento di 1,7 miliardi di euro per l'ammodernamento tecnologico di linee e di impianti ferroviari.Dei 15,4 miliardi di euro complessivi in più,, con l'avvio di un programma dedicato alla conservazione e all'efficientamento di oltre 19mila opere tra ponti, viadotti e sottovia. Il resto delle risorse verranno impiegate perMolte le opere ritenute prioritarie e subito cantierabili: gli investimenti sono volti a garantire una connettività "a rete" su tutte le principali direttrici con l'obiettivo diIn questo senso vanno le nuove risorse, ad esempio, al completamento della) e del nuovo collegamento. Si completano le coperture dele proseguono le fasi per il completamento della velocizzazione, per il potenziamento della lineae per il quadruplicamento della1,5 miliardi di euro sono destinati allo. Uno degli interventi più rilevanti riguarda l'area metropolitana di Roma con l'avvio del, sulla tratta Roma-Viterbo, oltre a interventi didei nodi ferroviari delle principali città italiane.Per lo sviluppo dell'integrazione modale sono poi destinate nuove risorse per 242,12 milioni di euro: si parte dalla realizzativa del nuovoe il