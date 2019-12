Cipe, ok prolungamento tratta Linea C Metro Roma fino a Piazza Venezia

(Teleborsa) - Il Cipe ha deliberato il prolungamento di una tratta della Linea C della Metropolitana di Roma fino a Piazza Venezia e ha assegnato 40 milioni alla Metropolitana di Napoli. Approvato anche il riparto tra le Regioni e le Province Autonome di circa 114 miliardi di euro del Fondo sanitario nazionale.



Sulla Metro di Roma, è stata approvata "la modifica del perimetro della tratta T3 della linea C al fine di portare le gallerie di linea della tratta a ridosso del corpo della futura stazione Venezia".



Ha inoltre assegnato "alla tratta Centro Direzionale-Capodichino della linea 1 della metropolitana di Napoli un finanziamento per il pagamento di parte dell'IVA a carico delle disponibilità residue di circa 40 milioni di euro". © RIPRODUZIONE RISERVATA