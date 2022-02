Cingolani, vera sfida è transizione giusta

(Teleborsa) - "Sostenibilità sociale e ambientale devono essere in qualche modo rese conciliabili, coesistenti". Lo ha detto il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, parlando del caro bollette con i giornalisti a margine della tappa genovese di "Italia domani: dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza".

"State parlando - ha sottolineato - con la persona che è in assoluto più sensibile al problema del caro energia, tanto da avere spesso detto che la transizione giusta vuol dire mettere sullo stesso piano la sostenibilità ambientale e quella sociale. E' ovvio che tutta questa partita della transizione ecologica si gioca sui tempi: qualunque misura troppo rapida rischia di creare grossi problemi alla società, ai lavoratori, alle classi più vulnerabili e alle piccole e medie imprese".

"D'altro canto - ha aggiunto il ministro - qualunque altra azione troppo lenta rischia di creare dei problemi irreversibili per le generazioni future ma anche per noi stessi nei prossimi 20 o 30 anni dal punto di vista ambientale. Io mi rifiuto di discutere quello che noi stiamo facendo, mettendo la sostenibilità sociale contro la sostenibilità ecologica. Ci vuole chiarezza, ci vuole trasparenza, onestà intellettuale". "Normale -prosegue - che bisogna in tempo reale vedere tutto quello che c'è da fare. Questa è un'affermazione di buon senso e di buona volontà. Chi vuole vedere solo una delle due continuerà a vedere solo una delle due, ma noi andiamo avanti perchè dobbiamo pensare che la sostenibilità è un concetto globale: è società, lavoratori, famiglie, imprese, ambiente, economia, ecosistema. Le due cose devono essere tenute compatibili".

"Il bisogno aguzza l'ingegno, è tempo di spegnere ogni approccio ideologico".

"Non abbiamo un piano B - ha sottolineato Cingolani - e sono chiarissimi i rischi: se andremo al 2050 con un aumento di piu' di due gradi medi di riscaldamento, avremo i mari che sovrasteranno le città di costa, non avremo acqua dolce". "Di fronte a una catastrofe prevista di questo genere - ha concluso il ministro - dobbiamo renderci conto che ce la faremo di sicuro, ma non veniamo con le ricette di Wikipedia, che è tutto pronto, si fa in un attimo: non è così. Nessuno ha la palla di vetro, le migliori menti del Pianeta stanno cercando di fare un piano e devono avere l'umiltà di adattarlo in tempo reale alle novità che escono fuori".

"Sono un tecnico, ricordatelo". Così ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sullo scostamento di' bilancio chiesto dalla Lega per far fronte al caro bollette.