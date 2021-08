Cineworld valuta quotazione a Wall Street per migliorare propria situazione finanziaria

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Cineworld - compagnia cinematografica britannica quotata al London Stock Exchange - sta pensando a una quotazione a Wall Street per migliorare la propria difficile situazione finanziaria, pesantemente colpita dalla pandemia. La quotazione potrebbe interessare l'intera società o la sua controllata nordamericana Regal. Cineworld, che gestisce 789 cinema nel Nord America, ha infatti affermato che la maggior parte dei propri ricavi e profitti proviene da Regal, che ha acquisito per 3,6 miliardi di dollari nel 2018.



"I mercati dei capitali azionari statunitensi sono i più grandi e liquidi al mondo e comprendono un gran numero di società cinematografiche quotate in borsa", ha affermato Mooky Greidinger, amministratore delegato di Cineworld. Proprio il titolo di una società simile a quella inglese, ovvero la statunitense AMC, ha guadagnato oltre il 1.400% in Borsa da inizio anno, dopo essere diventato uno dei cosiddetti meme stock.



"Il board sta valutando le opzioni per massimizzare il valore per gli azionisti ora e in futuro accedendo a questa liquidità attraverso una quotazione di Cineworld o una quotazione parziale di Regal negli Stati Uniti", ha aggiunto Greidinger. La società ha registrato una perdita di 576 milioni di dollari nella prima metà dell'anno.