Cineworld, pochi clienti per limitato numero film. Titolo affonda

(Teleborsa) - Cineworld, il secondo operatore di cinema più grande del mondo, ha comunicato che i livelli di ammissione recenti sono stati inferiori alle aspettative a causa di una lista di film limitata, che dovrebbe continuare fino a novembre 2022. Ciò avrà un impatto negativo sui risultati e sulla posizione di liquidità del gruppo nel breve termine, ha affermato la società britannica in una nota, che ha fatto affondare il titolo sulla Borsa di Londra.

Il gruppo ha adottato iniziative operative e finanziarie per gestire i costi e aumentare la liquidità e "continua a dialogare attivamente con vari stakeholder e sta valutando diverse opzioni strategiche sia per ottenere liquidità aggiuntiva sia per ristrutturare potenzialmente il proprio bilancio attraverso un'operazione di deleveraging globale".

"Qualsiasi operazione di deleveraging comporterà probabilmente una diluizione molto significativa delle partecipazioni esistenti in Cineworld", mette in guardia l'azienda.

Cineworld registra una flessione del 38,70% rispetto alla vigilia, attestandosi a 12,75centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 11,35 e successiva a quota 9,94. Resistenza a 14,53.

(Foto: Coyau CC BY-SA 3.0)