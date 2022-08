Cineworld, opzioni strategiche includono istanza di fallimento

(Teleborsa) - Cineworld, il secondo operatore di cinema più grande del mondo, ha confermato di stare pensando a dichiarare bancarotta, rispondendo alle indiscrezioni lanciate venerdì dal Wall Street Journal. Mercoledì scorso la società aveva comunicato che i livelli di ammissione recenti erano stati inferiori alle aspettative a causa di una lista di film limitata, e che stava valutando diverse opzioni strategiche per ottenere liquidità aggiuntiva e per ristrutturare il proprio bilancio attraverso un'operazione di deleveraging.

"Le opzioni strategiche attraverso le quali Cineworld può raggiungere i suoi obiettivi di ristrutturazione includono un eventuale istanza di bancarotta "Chapter 11" negli Stati Uniti e procedure accessorie associate in altre giurisdizioni come parte di un processo di attuazione ordinato - si legge in una nota - Cineworld è in discussione con i suoi principali stakeholders, inclusi i suoi creditori e i loro consulenti legali e finanziari".

Una potenziale bancarotta controllata negli USA, come previsto dal Chapter 11, dovrebbe consentire al gruppo "di accedere alla liquidità a breve termine e supportare l'ordinata attuazione di un'operazione di deleveraging interamente finanziata". Cineworld si aspetta di mantenere le sue operazioni "fino e dopo qualsiasi deposito e, infine, di continuare la sua attività a lungo termine senza alcun impatto significativo sui suoi dipendenti".

Come precedentemente annunciato, qualsiasi operazione di deleveraging comporterebbe una diluizione molto significativa delle partecipazioni esistenti in Cineworld.

(Foto: Photo by Krists Luhaers on Unsplash)