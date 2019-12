Cinema, 2019 anno d'oro: incassi e presenze a segno più

(Teleborsa) - Sta per calare il sipario sul 2019, che si aggiudica lo "scettro" di anno d'oro per il cinema in Italia, registrando incassi complessivi per oltre 630 milioni di euro e circa 97 milioni di biglietti venduti. E' quanto riporta Cinetel, società che rileva circa il 95% del box office dell'intero mercato.



Si tratta, rispetto al 2018, di un incremento di più del 14% degli incassi e di più del 13% delle presenze e, più in generale, del migliore risultato dell'ultimo triennio. Le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, hanno incassato oltre 130 milioni di euro, con più di 20 milioni di biglietti venduti e una quota totale del 21%.



