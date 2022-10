Cina, Xi Jinping apre il XX Congresso del Partito Comunista: la riunificazione con Taiwan sarà attuata

(Teleborsa) - Economia, lotta al Covid e Taiwan al centro del discorso di apertura del presidente cinesealche dovrebbe affidargli il terzo mandato consecutivo. Il presidente ha anche sollecitato i membri del Partito a "realizzare ilsu tutti i fronti". Xi Jinping ha ricordato che negli ultimi 10 anni, quelli governati da lui, la Cina ha raddoppiato il PIL, salendo al 18,5% dell'economia mondiale: ora bisogna puntare allo sviluppo "di alta qualità", ha sottolineato, tra "hi-tech di alto livello e meccanismo di innovazione tecnologica".Il presidente cinese ha difeso il modo in cui il suo governo ha gestito la pandemia di. "Abbiamo messo al primo posto le persone e le loro vite, lanciando una guerra del popolo contro il virus", ha affermato. La lotta alla corruzione, ha proseguito, ha eliminato "gravi pericoli latenti" all'interno del PCC e dell'esercito, ottenendo "una vittoria schiacciante che è stata ampiamente consolidata", grazie alla campagna da lui promossa contro "tigri e mosche" e "volpi", che ha permesso di eliminare "i gravi pericoli latenti all'interno del partito, lo Stato e l'esercito".Durante il suo discorso – durato circa un ora e 40 minuti – Xi Jinping è tornato più volte a citare la questione. Ha ribadito che il Partito non ha mai promesso di rinunciare all'uso della forza per "la". Taiwan, infatti, è considerata dalla Repubblica popolare una parte "inalienabile" del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario, pur non avendola mai controllata. "Risolvere la questione di Taiwan è un affare dele spetta al popolo cinese decidere", ha aggiunto Xi. "Insistiamo sulla prospettiva di unacon la massima sincerità e i nostri migliori sforzi, ma noi non prometteremo mai di rinunciare all'e ci riserveremo di prendere tutte le misure necessarie" soprattutto in risposta alle "forze esterne". Perché, ha assicurato, "la riunificazione completa della nostra madrepatria deve essere realizzata e sarà sicuramente realizzata".Il presidente ha citato anche– "passata dal caos alla stabilità" – dove l'amministrazione della città è "nelle mani dei patrioti". "Abbiamo rafforzato e attuato il modello '' – ha spiegato Xi, in riferimento allo schema che regola i rapporti tra le due ex colonie Hong Kong e Macao e Pechino – Abbiamo aiutato Hong Kong a entrare in una nuova fase".