Cina, Via della seta: da Palazzo Chigi nessuna modifica al memorandum

(Teleborsa) - Passa senza modifiche il Memorandum of understanding sulla Via della Seta, approvato questa mattina nel corso del vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.Dopo lo, sembra, dunque, che si sia giunti a un accordo ein occasione dell'imminente visita delCon la"non mettiamo a repentaglio nessun asset strategico", ha assicurato Conte. "Si sta facendo molta confusione. Una cosa è la tutela degli asset strategici, una cosa è la sottoscrizione di un, ha aggiunto il Premier spiegando che l'intesa "di volta in volta sarà arricchita dalla sottoscrizione di singoli accordi che verrano valutati uno per uno". "È una. Vogliamo potenziare il nostro export", ha affermato Conte. E dal Premier arrivano: "Ci cauteliamo e adotteremo misure".Alla vigilia del vertice di oggi, i– il piano di infrastrutture e commerci elaborato da Pechino al fine di rafforzare i rapporti fra Asia ed Europa – erano diversi. Dopo gli avvertimenti giunti da Washington,aveva, infatti, sollevato obiezioni sui. Tuttavia già ieri sera fonti di palazzo Chigi avevano precisato che il governo era "compatto sulla volontà di firmare questo, aggiungendo che nel decreto sblocca-cantieri "saranno inserite alcune norme che rafforzano la Golden power, al fine di tutelare ancor più efficacemente gli interessi strategici del nostro Paese".. Secondo il quotidiano, nell'ambito dell'accordo con la Cina sulla "Nuova via della Seta",il fondo per lo sviluppo delle infrastrutture in Asia, promosso da Pechino in contrapposizione al Fmi e alla Banca mondiale. Per il Ft la collaborazione con l'Aiib sarebbe stata valutata dall'Italiain materia. L'istituto opererebbe, infatti, in linea con gli standard internazionali, inclusi gli appalti competitivi e gli studi sull'impatto ambientale, che sono richiesti all'interno dell'Ue.