(Teleborsa) - Continua il trend di crescita per ildove leregistrando un netto incremento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.Secondo i dati della, il mese scorso sono statiSegna un balzo ilche complessivamente – includendo i veicoli elettrici a batteria, ibridi e a idrogeno – conha registrato un. Una diretta conseguenza della politica di incentivi del governo cinese che per ridurre l'inquinamento sta promuovendo l'uso di mezzi green. A beneficiarne sono sia aziende cinesi come, sia i gruppi stranieri come Tesla. Nel corso del 2020, lesono più che raddoppiate rispetto ai 2,98 miliardi di vendite del 2019 raggiungendo i 6,66 miliardi di dollari, cifra che rappresenta il 21% delle vendite realizzate dal colosso di Elon Musk